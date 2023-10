Bayern bekommt Konkurrenz bei Phillips

Newcastle United ist an einem Transfer von Kalvin Phillips (27) interessiert. Nach Informationen der englischen Tageszeitung ‚The Northern Echo‘ sind die Magpies gewillt, den defensiven Mittelfeldspieler von Manchester City im Wintertransferfenster an die Tyne zu lotsen, sollte dieser einen Wechselwunsch äußern. Für die Nordengländer käme sowohl ein fester Transfer als auch eine Leihe plus Option auf eine potenzielle Festverpflichtung im nächsten Sommer in Frage.

Trainer Eddie Howe sei auf der Suche nach einem Spieler, der eine weitere Option für Newcastles defensives Mittelfeld darstellt. Dort sind die Toons aktuell dünn besetzt. Neben Newcastle zeigt zudem der FC Bayern Interesse am 29-maligen englischen Nationalspieler.