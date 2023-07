Eintracht-Flirt Retegui nach Italien

Mateo Retegui wird ab der kommenden Saison in Italien seine Tore schießen. Wie ‚Sportmediaset‘ berichtet, hat der 24-jährige Torjäger den Medizincheck beim FC Genua erfolgreich hinter sich gebracht. Zwölf Millionen Euro Ablöse fließen demnach an den argentinischen Club Atlético Tigre. Bei Aufsteiger Genua wird Retegui mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet.

Für den italienischen Neu-Nationalspieler ist es das erste Engagement in Europa. Bisher verbrachte der gebürtige Argentinier seine Karriere ausschließlich in seinem Geburtsland. Für die Azzurri debütierte Retegui im März und erzielte in drei Länderspielen zwei Treffer. Der Shootingstar stand zwischenzeitlich auch auf dem Zettel von Eintracht Frankfurt und kokettierte mit einem Wechsel in die Bundesliga. Nun geht es für den Rechtsfuß nach Italien.

