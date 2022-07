„Null komma null Verständnis“: Brazzo tritt gegen Lewy nach

Robert Lewandowski stürmt nach acht Jahren beim FC Bayern künftig für den FC Barcelona. An der Säbener Straße hat man diesen schmerzlichen Abgang so kurz nach Vollzug offenkundig noch nicht so richtig verdaut. Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigt sich im Gespräch mit dem ‚Zeit-Magazin‘ enttäuscht.

„Wirklich null Komma null“ Verständnis habe er für das Verhalten des Polen, lässt der Ex-Profi wissen, „und das nicht nur, weil ich alle meine Verträge als Spieler selbstverständlich erfüllt habe. Ich hätte das als Spieler intern und für mich geklärt und meinen Vertrag erfüllt.“

Über Wochen hatten Lewandowski und sein Berater Pini Zahavi einen Transfer von München nach Barcelona öffentlich forciert. Lange zeigten sich die Bayern-Bosse unnachgiebig, ehe sie schließlich doch kleinbeigaben und ein Angebot der Blaugrana über 45 Millionen Euro Ablöse akzeptierten.