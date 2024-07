Ablösefrei: Bochum angelt sich 12-Tore-Mann de Wit

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist der Transfer von Dani de Wit zum VfL Bochum in trockenen Tüchern. Der Revierklub macht die Verpflichtung des 26-jährigen Offensivspielers aus den Niederlanden offiziell. De Wit kommt ablösefrei nach Bochum. Sein Vertrag bei AZ Alkmaar war zuvor ausgelaufen.

De Wit soll die Bochumer Offensive beleben, den Abgang von Kevin Stöger kompensieren und ist als klare Sofortverstärkung eingeplant. Vergangene Saison erzielte er zehn Tore in der Eredivisie, ein Tor im niederländischen Pokal und ein weiteres in der Conference League. Drei Vorlagen kamen hinzu. Auch Vereine aus anderen europäischen Topligen sollen sich um ihn bemüht haben, etwa der italienische Erstligist US Lecce. Den Zuschlag erhält allerdings der VfL.

