HSV: Jansen öffnet die Tür für Kühne

Marcell Jansen will nicht ausschließen, dass Investor Klaus-Michael Kühne in noch größerem Maße als bisher beim Hamburger SV einsteigt. „Ich kann nur sagen, dass wir mit unseren Gremien und den Supportern eng im Austausch sind. Das Thema Eigenkapital ist immer ein wichtiges Thema. Man muss gucken, was kann man an Optionen ausschöpfen, um gestärkt durch Corona zu kommen? Es gehört dazu, dass man sich alle Szenarien anschaut“, kündigte der Aufsichtsrats-Vorsitzende laut ‚Bild‘ bei einer Video-Konferenz an.

Gemäß der aktuellen Vereinssatzung kann der HSV nur maximal 24,9 Prozent der Anteile veräußern. Bis auf 1,09 Prozent ist das Kontingent ausgeschöpft, Kühne hält aktuell 20,6 Prozent. Der Logistiker-Milliardär würde seinen Einfluss gerne erweitern, hatte im mittlerweile geschassten Bernd Hoffmann allerdings keinen Fürsprecher. Jansen soll dem Vorschlag, der eine Satzungsänderung voraussetzt, offener gegenüberstehen.