HSV: Verwirrung um Oliva

Das Interesse des Hamburger SV an Christian Oliva von Cagliari Calcio scheint nicht so verbrieft zu sein, wie bisher berichtet. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ stand der 24-jährige Sechser zwar auf der Scoutingliste des Zweitligisten, doch der von italienischen Medien kolportierte Wechsel an die Elbe sei „kein Thema“. Bei den Hanseaten wisse man nichts von einem Angebot für den Uruguayer.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ hatte berichtet, dass die Rothosen bei Cagliari mit einem konkreten Leihangebot inklusive Kaufoption für Oliva vorstellig wurden. Zwar fehlt dem HSV im defensiven Mittelfeld Klaus Gjasula aufgrund eines Innenbandrisses noch einige Wochen, doch der Ausfall des 31-jährigen Abräumers soll intern kompensiert werden.