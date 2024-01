PSG: Heiße Spur zu Phillips?

Paris St. Germain beschäftigt sich offenbar intensiv mit Kalvin Phillips von Manchester City. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, gehört der französische Meister neben Newcastle United zum engeren Favoritenkreis auf die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers.

Phillips zählt bei den Skyblues zu den Abschiedskandidaten. In der laufenden Saison stand der 28-Jährige in keiner Liga-Partie von Beginn an auf dem Feld. Auch dem FC Bayern, Juventus Turin und Manchester United wurde in der jüngeren Vergangenheit Interesse an Phillips nachgesagt.