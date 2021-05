Salah frustriert: „Niemand spricht mit mir über irgendetwas“

Mohamed Salah muss weiter auf Vertragsgespräche mit dem FC Liverpool warten. „Niemand spricht mit mir darüber, deshalb kann ich nicht viel dazu sagen“, erklärt der Superstar der Reds auf Nachfrage von ‚Sky Sports‘. Niemand im Klubs spreche mit ihm „über irgendetwas“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Fronten scheinen verhärtet, seitdem Salah vor einigen Wochen offen mit einem Vereinswechsel kokettierte. „Ich denke, Madrid und Barcelona sind Topklubs. Wir wissen nie, was in der Zukunft passiert“, so Salahs Worte. Der aktuelle Kontrakt der 28-jährigen Ägypters ist noch bis 2023 datiert.