Lukaku: Inter-Rückkehr mit XXL-Leihgeschäft? | „Di María sieht nur Juve“

Big Rom und Inter nähern sich an

Schon seit Wochen wird über eine mögliche Rückkehr von Romelu Lukaku zu Inter berichtet. Nun nimmt die Sache langsam Gestalt an. Der ‚Daily Star‘ bestätigt „ein echtes Interesse von Inter an Big Rom“. Der Plan läuft auf ein XXL-Leihgeschäft hinaus, wie auch der ‚Daily Express‘ titelt. Der von Chelsea für die Rekordsumme von 115 Millionen Euro verpflichtete Stürmer soll an die Nerazzurri für eine Gebühr von 23 Millionen Euro verliehen werden. Weiter soll eine Kaufoption in Höhe von 76 Millionen Euro festgeschrieben werden. Die Blues könnten so den finanziellen Schaden begrenzen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet sogar schon von einer Einigung zwischen Lukaku und Inter. Der Spieler soll bereit sein, ein geringeres Gehalt einzustreichen, um zu seinem Ex-Klub zurückzukehren.

Barças Finanz-Plan

Barça hat große Ambitionen für das Sommer-Transferfenster, braucht aber einen erheblichen finanziellen Schub, um die gewünschten Neuzugänge zu verpflichten. Laut der ‚Sport‘ sind 840 Millionen Euro nötig, um Barça aus der finanziellen Krise zu führen. Die spanische Tageszeitung spricht von einer geplanten Generalversammlung mit den Vereinsmitgliedern, um zu bestimmen, welche wirtschaftlichen Hebel in Gang gesetzt werden sollen. Der Verein kann sich vorstellen, einen Teil seiner TV-Rechte in Höhe von 540 Millionen Euro und Teile der Sparte Barça Licensing & Merchandising, die auf 300 Millionen Euro geschätzt wird, zu veräußern. Diese Schritte könnten dem Verein Luft verschaffen und die Ambitionen auf dem Transfermarkt intakt halten.

Di María will zu Juve

Juve möchte im Titelrennen der Serie A wieder angreifen und sich dafür namhaft verstärken. Ángel Di María soll der wichtigste Transfer des Sommers werden. Trainer Massimiliano Allegri drängt auf die Verpflichtung des Argentiniers. Auch der Spieler möchte unbedingt zur Alten Dame: „Di María sieht nur Juve“ titelt die ‚Tuttosport‘. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass El Fideo ein Ein- oder Zweijahresvertrag vorgelegt werden soll. Der ‚Corriere dello Sport‘ erhofft sich zudem weitere Verstärkungen für Defensive und Offensive: So wird Aymeric Laporte als Ersatz für Giorgio Chiellini gehandelt und Arkadiusz Milik könnte in der Offensive als Vlahovic-Backup kommen.