Elfmeterkrimi: Kroatien kegelt Brasilien raus

Der erste Durchgang war von beidseitigem Abtasten geprägt, entsprechend gestaltete sich auch der Ballbesitz komplett ausgeglichen. Brasilien verzeichnete immerhin drei Abschlüsse aufs Tor, stellte Keeper Dominik Livakovic damit aber nicht vor Probleme. Sein Gegenüber Alisson blieb vor dem Pausenpfiff gegen kompakte, aber harmlose Kroaten sogar komplett beschäftigungslos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurz nach dem Seitenwechsel war Livakovic dann erstmals richtig gefordert, als er erst eine verunglückte Rettungsaktion von Josko Gvardiol ausbügelte und anschließend gegen Vinicius Jr. parierte (48.). Später war der Schlussmann auch gegen Neymar (55., 77.) und Lucas Paquetá (66., 80.) zur Stelle und mauserte sich somit zum Mann der zweiten Hälfte.

Lese-Tipp

Arteta: Jesus-Ausfall „hat Auswirkungen“

In der Verlängerung fallen die Tore

In der Verlängerung wurde Livakovic dann aber doch geschlagen: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fasste sich Neymar ein Herz und hebelte durch Doppelpässe mit Antony und Paquetá die kroatische Deckung aus, umkurvte den Keeper und schoss zur 1:0-Führung ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brasilien also der sichere Sieger? Mitnichten, denn Kroatien gelang mit dem ersten Schuss aufs Tor der Ausgleich: Über links kombinierte sich der Vizeweltmeister in den Strafraum, wo Bruno Petkovic erfolgreich abschloss. Gegen den von Marquinhos abgefälschten Schuss war Alisson chancenlos (117.), sodass es ins Elfmeterschießen ging. Dort zeigten Rodrygo, der an Livakovic scheiterte und Marquinhos (Pfosten) Nerven. Kroatien verwandelte seine vier Schüsse und zog zum zweiten Mal in Folge ins Halbfinale ein.