Bayern-Kandidat Fernandes mit Treuebekenntnis

Bruno Fernandes hat auf die Wechselgerüchte um seine Person reagiert und dabei Manchester United die Treue geschworen. „Ich liebe es, im Old Trafford aufzutreten, mehr als alles andere auf der Welt. Ich möchte hier nicht weg. Das war schon immer mein größter Traum“, schreibt der 29-jährige Portugiese in der ‚Player’s Tribune‘, „dieser Klub ist mehr als nur etwas, das ich in ein schönes Zitat für die sozialen Medien packen kann. Er ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt.“ Seit 2019 schnürt Fernandes seine Schuhe für United und ist mittlerweile Kapitän.

Zuletzt war in England berichtet worden, dass sich der FC Bayern um den technisch versierten Mittelfeldspieler bemüht. Fernandes sei angesichts von Uniteds ausbleibendem Erfolg frustriert und denke an einen Wechsel. Abschiedsgedanken sind aus Fernandes‘ Worten jedoch nicht herauszulesen: „Ich will einfach weiterkämpfen. Ich möchte hier sein. Meine Familie will hier sein. Wir wollen um die Meisterschaft kämpfen. Wir wollen in der Champions League spielen. Wir wollen im Pokalfinale stehen.“ Sein Vertrag gilt noch bis 2026.