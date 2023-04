Caicedo träumt von Real

Moisés Caicedo spielt derzeit bei Brighton & Hove Albion, hat aber den Traum eines Tages das Trikot von Real Madrid zu tragen. In einem Interview mit dem Radiosender ‚Cadena SER‘ offenbart der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler: „Es war schon immer mein Traum, für Real Madrid zu spielen. Es ist die beste Mannschaft der Welt. Jetzt geht es mir sehr gut und warum sollte ich nicht eines Tages dort spielen und mit Real Madrid die Champions League gewinnen?“

In der laufenden Saison machte Caicedo durch starke Leistungen bei Brighton und bei der WM in Katar auf sich aufmerksam. In 33 Einsätzen konnte der erst 21-Jahre alte defensive Mittelfeldspieler mit häufigen Balleroberungen und schnellem Umschaltspiel überzeugen und ist bei den Seagulls ein absoluter Leistungsträger. In der Vergangenheit wurde Caicedo dadurch mit einigen Mannschaften in ganz Europa in Verbindung gebracht, zu einem Wechsel kam es aber nicht. Stattdessen verlängerte der Rechtsfuß überraschend seinen Vertrag bis 2027. Dem Ecuadorianer ist bewusst: „Um für Madrid zu spielen, muss man sehr hart arbeiten.“

