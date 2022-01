Jordán verlängert in Sevilla

Joan Jordán bleibt dem FC Sevilla treu. Wie die Andalusier vermelden, bindet sich der zentrale Mittelfeldspieler langfristig bis 2027 an den Verein. Der 27-Jährige zählt zu den festen Größen in der Mannschaft von Coach Julen Lopetegui, die in der spanischen Liga eine starke Saison absolviert und momentan auf Rang zwei liegt.

Im Sommer 2019 wechselte Jordán für eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro von Eibar nach Sevilla und feierte mit den Blanquirrojos in seiner Debütsaison den Gewinn der Europa-League. In der laufenden Spielzeit stand Jordán in allen 22 Ligaspielen auf dem Rasen.