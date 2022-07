Leihe und Verlängerung für Silva

Fábio Silva wechselt auf Leihbasis zum RSC Anderlecht und verlängert gleichzeitig bei den Wolverhampton Wanderers. Das gibt der Premier League-Klub offiziell bekannt. Der neue Vertrag des 20-jährigen Stürmers läuft bis 2026. Darüber hinaus besitzen die Wolves die Option, den Kontrakt um ein weiteres Jahr auszudehnen.

Für Silva, der 2020 für 40 Millionen Euro vom FC Porto nach Wolverhampton gewechselt war und bislang selten überzeugen konnte, soll die Leihe ein Neustart werden. „Er ist heute erst 20 Jahre alt geworden, er ist also noch sehr jung und er braucht eine Saison, in der er regelmäßig in einer wettbewerbsfähigen Liga spielt, damit er gestärkt zu den Wolves zurückkehren kann“, erklärt Scott Sellars, Technischer Direktor der Wolves, „dieser neue Vertrag und die Ausleihe zeigen, dass wir zusammenarbeiten, um ihm zu helfen, sich zum besten Spieler zu entwickeln, der er sein kann.“