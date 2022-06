Lewandowski-Poker: Grätscht United dazwischen?

Das Wechseltheater um Robert Lewandowski könnte eine neue Dimension erhalten. Da sich der FC Barcelona aufgrund seiner finanziellen Schieflage in eine Sackgasse im Werben um den 33-Jährigen manövriert, wittern weitere Vereine ihre Chance.

Nachdem Paris St. Germain in den zurückliegenden Tagen als weitere Option für den Stürmer des FC Bayern genannt wurde, wollen auch englische Klubs ihren Fuß in die Tür bekommen. Wie der ‚Daily Star‘ und die ‚Sun‘ übereinstimmend berichten, will Manchester United einen Vorstoß wagen, um Barça auszubooten. Auch der FC Chelsea ist demnach an der Verpflichtung von Lewandowski interessiert.

Anders als die Katalanen hätten sowohl die Red Devils als auch die Blues die finanziellen Mittel, um den Polen aus München loszueisen. Lewandowski bekräftige jüngst seinen Wunsch, die Bayern ein Jahr vor seinem Vertragsende verlassen zu wollen: „Ich respektiere den FC Bayern und seine Regeln. Aber Veränderungen, gerade nach so einer Zeit, gehören zum Leben des Vereins und des Spielers. Ich hoffe, dass das nicht als Egoismus angesehen wird. Ich habe einen Vertrag, aber ich habe auch versucht dem Verein klarzumachen, wie ich fühle.“