Innenverteidiger-Suche beim BVB: Interne Lösung gefunden?

Wäre vor einigen Wochen alles nach Plan gelaufen, würde bei Borussia Dortmund inzwischen Armel Bella-Kotchap im Kader stehen. Der 21-jährige deutsche Nationalspieler war auserkoren, die Vakanz in der Defensive der Schwarz-Gelben zu schließen. Weil letztlich die Priorität auf Angreifer Niclas Füllkrug (30) gelegt wurde, fehlte das Geld für den Bella-Kotchap-Deal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB muss zumindest die Hinrunde also mit dem Trio Mats Hummels (34), Nico Schlotterbeck (23) und Niklas Süle (28) bestreiten. Bislang – dreimal wird man beim BVB auf Holz klopfen, traten auch keine größeren personellen Probleme auf. Doch was passiert, wenn Edin Terzic einmal improvisieren muss? Schließlich waren alle drei Innenverteidiger in der Vergangenheit nicht vor längeren Ausfällen gefeit.

Lese-Tipp

Veränderte Rolle: Reus beim BVB zu wichtig für die Bank?

Blank drängt sich auf

In den Fokus ist in den zurückliegenden Wochen Hendry Blank gerückt. Terzic habe ihn „längst auf dem Zettel“, berichtete der ‚kicker‘ in seiner Donnerstagsausgabe. Der 19-Jährige stammt aus dem eigenen Nachwuchs, war 2019 aus der Jugend von Bayer Leverkusen in die U16 der Dortmunder gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seitdem hat sich Blank stetig weiterentwickelt. In der U23 ist der Linksfuß über weite Strecken der bisherigen Saison gesetzt, dabei könnte er eigentlich auch noch in der A-Jugend auflaufen. So wie zuletzt beim 1:0-Erfolg in der Youth League über Paris St. Germain, als das Team von Mike Tullberg angeführt von Blank vor allem defensiv überzeugte.

Insbesondere körperlich hat der Youngster zuletzt einen Schritt nach vorne gemacht. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bislang kein U-Länderspiel in seiner Vita steht. Hinzu kommt, dass Blank früher vermehrt als Linksverteidiger zum Einsatz kam. Seinen inzwischen sehr wuchtigen Körper kann er aber viel gewinnbringender in der Zentrale einsetzen. Hält seine Entwicklung weiter an, könnte er das bald auch im Bundesliga-Team unter Beweis stellen.