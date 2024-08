Hertha: Ex-Stürmer kandidiert als Vize-Präsident

Marko Pantelic möchte neuer Vize-Präsident von Hertha BSC werden. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der ehemalige Stürmer des Hauptstadtklubs vor Kurzem in Berlin seine Bewerbungsunterlagen für die Position eingereicht. Am 17. November wählen die Mitglieder des Vereins ein neues Präsidium, viele Kandidaten bringen sich aktuell in Stellung. Nach dem überraschenden Tod von Kay Bernstein im Januar wird die Hertha von Interimspräsident Fabian Drescher geführt.

Dieser gilt laut der Boulevardzeitung auch als Favorit für eine reguläre Amtszeit ab Herbst. Pantelic möchte als Vize-Boss neue Ideen in den Traditionsverein einbringen. Erfahrung als Funktionär bringt der ehemalige Bundesligaspieler (114 Spiele/44 Tore) bereits mit. Der 45-Jährige war von 2018 bis 2022 Vize-Präsident des Serbischen Fußballverbands und zwischenzeitlich sogar Interimschef. Zwischen 2005 und 2009 stand er für die Hertha auf dem Platz.