Favres Abwehrpuzzle: Dortmund vor dem CL-Auftakt

„Wir brauchen zwei Mannschaften, zwei richtige Mannschaften, sonst wird es schwer“, mahnte Trainer Lucien Favre Mitte August und forderte damit weitere Neuzugänge. Seither kam aber kein weiterer Spieler mehr zu Borussia Dortmund. Heute Abend könnte das den deutschen Vizemeister teuer zu stehen bekommen.

Im BVB-Kader findet man nur drei gelernte Innenverteidiger. Mit Manuel Akanji (Quarantäne) und Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme) fallen zwei davon aus. Zuletzt kam Emre Can stets in der Dreierkette zum Einsatz, doch der deutsche Nationalspieler fehlt zum Champions League-Auftakt bei Lazio Rom am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) gesperrt.

Piszczek absolviert Abschlusstraining

Zu allem Überfluss ist auch der Einsatz von Lukasz Piszczek (Augenverletzung) fraglich. Immerhin nahm der polnische Routinier am Abschlusstraining teil. Sollte Piszczek einsatzbereit sein, wäre er rechts in Dreierkette gesetzt. Links dürfte wie zuletzt in Hoffenheim (1:0) erfolgreich erprobt der Mittelfeldmann Thomas Delaney auflaufen.

Einzig fitter Innenverteidiger ist Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014 weiß: „Wir haben weniger Automatismen, auf die wir zurückgreifen können. Es wird also darauf ankommen, dass wir viel kommunizieren und aufeinander achten. Da werde ich versuchen, das Ganze in die Hand zu nehmen, Kommandos zu geben. Wir müssen uns verbal viel helfen.“

Wiedersehen mit Immobile

Gerade, weil auf der Gegenseite der gefährlichste Angreifer Europas lauert. Ciro Immobile gewann in der Vorsaison den Goldenen Schuh. Satte 36 Tore erzielte der 30-Jährige in der Serie A. Mit dem BVB hat Immobile freilich noch eine Rechnung offen – blieb sein Gastspiel in der Saison 2014/15 doch bei keiner Seite in guter Erinnerung. „Lazio hat insgesamt eine sehr gute Mannschaft, aber natürlich ist er ein Schlüsselspieler“, warnte Sportdirektor Michael Zorc bereits gegenüber ‚Sport1‘.

So viele Sorgen die Besetzung der Hintermannschaft auch bereitet – in der Offensive hat Favre erneut die Qual der Wahl. Erling Haaland und Marco Reus betrieben nach ihrer gemeinsamen Einwechslung in Hoffenheim Eigenwerbung und dürften daher in Rom in der Startelf stehen. Jadon Sancho könnte zudem den Vorzug gegenüber Giovanni Reyna erhalten. Als einziger Offensivmann ging der US-Amerikaner gegen die TSG über 90 Minuten, nun ist wohl eine Pause vorgesehen.

So könnte der BVB spielen