Romero über seinen Tottenham-Transfer

Cristian Romero spricht über seinen Wechsel nach London zu Tottenham Hotspur. Gegenüber ‚Sky Sports‘ verriet der Innenverteidiger, Teamkollege Giovani Lo Celso (25) habe ihm geholfen, sich einzuleben, aber er habe seine „Entscheidung, hierher zu kommen, nicht beeinflusst“. Weiter führt der 23-Jährige aus: „Es war ganz allein meine Entscheidung, nach Tottenham zu kommen, weil es ein großer Verein ist, der in der besten Liga der Welt spielt.“

Romero wechselte im August per Leihe mit Kaufpflicht von Atalanta Bergamo zu den Spurs. In der Anfangsphase der Saison wurde der Argentinier nur sporadisch von Trainer Nuno Espírito Santo eingesetzt. Inzwischen hat sich der Neuzugang aber neben Eric Dier (27) in der Innenverteidigung festgespielt.