Barça: Sterling soll auf Gehalt verzichten

Sollte sich Raheem Sterling für einen Wechsel zum FC Barcelona entscheiden, muss er offenbar finanzielle Zugeständnisse machen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, soll der Engländer auf Gehalt verzichten. Bei Manchester City verdient der Offensivspieler 18 Millionen Euro. Die neun Millionen Euro Gehalt für eine halbjährige Leihe seien den Katalanen zu viel.

Laut der Sporttageszeitung wollen die Blaugrana erreichen, dass Sterling eine Kürzung des Grundgehalts akzeptiert und die Differenz als leistungsbezogene Bonuszahlungen in Aussicht gestellt wird. Sterling selbst soll sich einen Wechsel nach Barcelona durchaus vorstellen können, will aber offenbar noch die kommenden Wochen abwarten, ob sich sein Stellenwert in Manchester doch wieder verbessert.