Schalke 04: Leicester macht ernst bei Harit

Schalke 04 kann Amine Harit (25) wohl bald von der Gehaltsliste streichen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, laufen die Gespräche zwischen dem Bundesliga-Aufsteiger und Leicester City. Knackpunkt: Schalke will seinen Großverdiener verkaufen, Leicester bevorzugt eine Leihe.

Mit 5,5 Millionen Euro Jahregehalt ist Harit mit Abstand königsblauer Topverdiener. Das Gehalt ist für S04 eigentlich nicht mehr zu stemmen – entsprechend gut ist Leicesters Verhandlungsposition.

Harit selbst war zuletzt bereits vom Training befreit, um seinen Wechsel voranzutreiben. Durch den Verkauf von Wesley Fofana (21) an den FC Chelsea fließen frische 90 Millionen in Leicesters Kassen. Harit ist für die Engländer also locker zu finanzieren.