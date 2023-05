Vernichtende Kritik & Pfiffe: Hazards Leistungsnachweis

Am Samstag durfte Eden Hazard das erste Mal seit 244 Tagen wieder von Beginn an in La Liga auflaufen. Weil Carlo Ancelotti gegen den FC Getafe (1:0) zwischen den beiden Champions League-Spielen gegen Manchester City einige Stammkräfte schonen wollte, erhielt der einstige 115-Millionen-Mann eine Chance, sich zu zeigen. Um es aber direkt vorwegzunehmen, besonders positiv verlief dieses Experiment nicht.

Schon als der Stadionsprecher die Aufstellung im Estadio Santiago Bernabéu durchgab, hallten bei der Nummer sieben Pfiffe durchs weite Rund. Und als der Ball dann rollte, wurde es nicht besser. Hazard begann auf Linksaußen, sein fehlendes Tempo verhinderte aber jegliche ertragreiche Aktion. Im besten Fall konnte der Belgier ein Foul ziehen, mehr war ihm nicht vergönnt.

Das Urteil der Presse fiel entsprechend vernichtend aus. „Es gibt nicht viel Positives zu sagen. Er hat es immerhin versucht, aber er hat keinerlei Gefahr ausgestrahlt“, schreibt die ‚Marca‘. Und die Zeitung wird dann noch deutlicher: „Sogar wenn er in seinem eigenen Tempo spielt – das heißt gehend – dann ist er nicht in der Lage, irgendetwas Brauchbares für Real Madrid zu produzieren.“

Einseitiger Wunsch

Auch die ‚as‘ will den schwachen Auftritt nicht beschönigen. „Er war nicht in der Lage, ein Laufduell zu gewinnen oder einen Gegner auszudribbeln. Nichts. Er musste immer nach hinten oder querpassen.“ Der 32-Jährige hat somit einmal mehr bewiesen, dass er den Königlichen keine Hilfe mehr sein kann. Nicht einmal gegen ein maximal durchschnittliches La Liga-Team.

Real würde sich darum gerne im Sommer von Hazard trennen. Da macht der 126-fache Nationalspieler aber nicht mit. Hazard betont immer wieder, dass er seinen Vertrag bis 2024 erfüllen will. Sein Gehalt in Höhe von rund 30 Millionen Euro dürfte dabei keine unwesentliche Rolle spielen.

Viel sehen werden die Real-Fans für dieses Geld auch in Zukunft nicht. Und so wurde Hazard bei seiner Auswechslung mit Pfiffen verabschiedet. Standesgemäß.