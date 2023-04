Real Madrid: Klare Position bei Tchouaméni

Real Madrid glaubt weiterhin fest an Aurélien Tchouaméni. Wie die ‚as‘ berichtet, sind die Königlichen nicht mal bereit, sich Angebote für den 23-jährigen Sechser anzuhören. Der französische Mittelfeldspieler sei unverkäuflich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im vergangenen Sommer war Tchouaméni für 80 Millionen Euro von der AS Monaco nach Madrid gekommen. Seither bringt er es auf 36 Einsätze, verlor zuletzt aber sein Startelf-Mandat. Bei Real sieht man das aber als ganz normalen Anpassungsprozess an, so die ‚as‘.

Lese-Tipp

Neues Angebot für Asensio