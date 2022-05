Klopp: Haaland-Transfer setzt „neue Maßstäbe“

Der Transferpoker um Erling Haaland hat ein Ende gefunden. Den 21-jährigen Starstürmer zieht es von Borussia Dortmund zu Manchester City. Das bestätigten die beteiligten Klubs am heutigen Dienstag offiziell.

Der Transfer ist auch ein Zeichen in Richtung FC Liverpool. Schließlich könnte die Haaland-Verpflichtung das Kräfteverhältnis im englischen Fußball noch weiter in Richtung ManCity kippen lassen.

„Dieser Transfer wird neue Maßstäbe setzen.“

„Wenn Erling Haaland dorthin geht, wird es sie sicherlich nicht schwächer machen“, gibt auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp im Interview mit ‚Sky Sports‘, das noch vor der offiziellen Fixmeldung geführt wurde, zu. Und weiter: „Ich denke, es ist genug über diesen Transfer gesprochen worden. Ich weiß, dass auch viel über Geld geredet wurde. Sagen wir es so, dieser Transfer wird neue Maßstäbe setzen.“

Einschüchtern lassen möchte sich Klopp, der erst kürzlich seinen Vertrag in Liverpool bis 2026 verlängerte, aber nicht: „Ich habe einen neuen Vertrag unterschrieben in dem Wissen, dass City nicht aufhören würde, sich weiterzuentwickeln. Es ist nicht an City zu entscheiden, ob wir glücklich sein können oder nicht, das können nur wir tun. Es gibt so viele verschiedene Arten, auf die man ein Fußball-Spiel gewinnen kann. Und wir müssen nur einen einzigen finden.“

In der Champions League (Finalteilnahme), dem FA Cup (Finalteilnahme) und dem Carabao Cup (Titelgewinn) schnitt Liverpool in dieser Saison besser ab als City. In der Premier League haben die Skyblues mit drei Punkten Vorsprung bei noch drei zu absolvierenden Spieltagen zurzeit die Nase vor.