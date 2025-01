SGE: Neuer Name für Marmoush-Nachfolge

Eintracht Frankfurt hat für die Nachfolge von Omar Marmoush den nächsten Spieler angeboten bekommen. Der ‚Bild‘ zufolge handelt es sich dabei um den Dänen Mathias Kvistgaarden, der für Sportvorstand Markus Krösche allerdings keine Priorität genießt. Stattdessen fokussieren sich die Hessen dem Bericht nach auf Arnaud Kalimuendo (22/Stade Rennes), der schon seit vielen Monaten als Transferziel der Eintracht gilt.

Kvistgaarden spielt aktuell noch in seiner Heimat bei Bröndby IF und macht dort mit vielen Toren auf sich aufmerksam. In 15 Ligaspielen erzielte er zehn Tore und legte vier weitere Treffer vor, damit ist der 22-Jährige der Topscorer von Bröndby. Dort besitzt der Angreifer noch einen Vertrag bis 2027. Vor einem Jahr soll auch der FC Schalke 04 Interesse am dänischen U21-Nationalspieler gehabt haben.