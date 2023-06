Leverkusen-Interesse an Huescas – Granada liegt vorne

Einen ersten Vorgeschmack auf den spanischen Fußball bekam Rodrigo Huescas am 13. Juni. Da trat der variabel einsetzbare Flügelspieler mit der U23 von Mexiko gegen die spanische Auswahl (1:1) an. Alle Zuschauer, die sich das Spiel in Madrid ansahen, konnten sich 77 Spielminuten lang ein Bild vom 19-Jährigen machen. So auch die Scouts von Bayer Leverkusen und dem FC Granada.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen zählt Bayer 04 zu den Klubs, die sich intensiv mit dem Toptalent beschäftigen. Neben Leverkusen hat ein weiterer Bundesligist Interesse signalisiert. Entgegen anderslautender Gerüchte handelt es sich dabei aber nicht um den VfL Wolfsburg. Den beiden deutschen Klubs schwebt eine Leihe mit Kaufoption vor. Huescas Arbeitgeber Cruz Azul blockt dahingehend aber vehement ab.

Lese-Tipp

Koch entscheidet sich für die Bundesliga

Für den mexikanischen Erstligisten kommt nur ein permanenter Transfer infrage. Das wiederum stößt bei den deutschen Vertretern auf wenig Gegenliebe. Hierzulande wird ein möglichst risikoarmes Transfermodell präferiert. Dass Huescas in der Bundesliga landet, ist Stand jetzt eher unwahrscheinlich. Die Spur zur PSV Eindhoven ist derweil nicht mehr heiß. Bemühungen der Boeren haben sich nicht konkretisiert, wie FT erfuhr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gute Karten für Granada

Anders sieht es beim FC Granada aus. Der La Liga-Aufsteiger hat nach FT-Informationen großen Gefallen an dem zum Rechtsverteidiger umgeschulten früheren Flügelstürmer gefunden. Ein möglicher Deal für den gelernten Offensivmann, der inzwischen vorwiegend rechts hinten oder als Schienenspieler in einem System mit Dreierkette zum Einsatz kommt, wird zwischen Granada und Cruz Azul ausgearbeitet. Ergebnis noch offen.