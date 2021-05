Juve sucht den Pirlo-Nachfolger | „United macht die Schotten dicht“

Fünf mögliche Pirlo-Nachfolger

Am vergangenen Wochenende rutschte Juventus Turin von den Champions League-Plätzen ab und steht nun auf Rang fünf. Die Alte Dame steht in der Kritik, ein Trainerwechsel im Sommer scheint vorprogrammiert. Zumindest spekulieren die drei großen italienischen Sportzeitungen ‚Gazzetta dello Sport‘, ‚Tuttosport‘ und ‚Corriere dello Sport‘ munter über mögliche Nachfolger von Andrea Pirlo. Die Kandidaten: Zinedine Zidane (Real Madrid), Massimiliano Allegri (ehemals Juventus), Gennaro Gattuso (SSC Neapel), Sinisa Mihajlovic (FC Bologna) und Simone Inzaghi (Lazio Rom).

Spiel eins nach dem Platzsturm

Am 2. Mai stürmten Fans von Manchester United vor dem Spiel gegen den FC Liverpool den Rasen des Old Trafford. Die Partie musste verlegt werden – und wird am Donnerstag nachgeholt. Es ist das erste Heimspiel der Red Devils seit dem Vorfall. Um einen zweiten Platzsturm zu verhindern, rüstet United nun das Stadion auf. „Verteidigung: United macht die Schotten dicht“, titelt die ‚Sun‘ mit Bezug auf die zusätzlichen Zäune und Barrieren, die der Klub vor dem Old Trafford errichtet hat.

Barça kann vorlegen

Das Meisterschaftsrennen der La Liga ist drei Spieltage vor Schluss noch offen. Atlético Madrid, der FC Barcelona und Real Madrid können sich noch realistische Titelchancen ausrechnen, auch der FC Sevilla hat zumindest rechnerisch noch die Möglichkeit. Am heutigen Dienstag kann Barça im Kampf um die spanische Fußball-Krone vorlegen. Bei einem Sieg gegen UD Levante (22 Uhr) würden die Katalanen zumindest vorläufig auf Platz eins klettern. Eine Aussicht, die den Zeitungen ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Sport‘ einen Aufmacher auf ihren Titelseiten wert ist.