Bayern dran: Neue Wendung bei Arsenals Tomiyasu?

Der FC Bayern will im Januar auf dem Transfermarkt nachlegen. Das ist inzwischen allseits bekannt, weshalb in den vergangenen Wochen zahlreiche Namen mit einem möglichen Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht wurden. Dazu gehört auch Takehiro Tomiyasu vom FC Arsenal.

Wie ‚Il Mattino‘ mit Bezug auf ein Interesse der SSC Neapel berichtet, wären die Gunners bereit, den bis 2025 gebundenen Abwehrspieler per Leihe abzugeben. Ein Modell, das auch für die Bayern interessant sein könnte. Dem Rekordmeister wurde schon vor Wochen ein Interesse am japanischen Nationalspieler nachgesagt.

Verletzung überstanden?

Dann verletzte sich Tomiyasu an der Wade. In der Folge musste der 25-Jährige pausieren und verpasste fünf Ligapartien für Arsenal. Mehrere englische Medien berichten nun aber, dass Tomiyasu ins Teamtraining zurückgekehrt und sogar für die heutige Partie gegen den FC Fulham (15 Uhr) eine Option für den Kader sei.

Asien Cup als großes Manko

Dass der Verteidiger allerdings für seine Nation beim Asien Cup teilnehmen wird, versalzt die Suppe etwas. Da Japan als Mitfavorit gilt, dürfte eine Abwesenheit bis zur Endphase des Turniers feststehen. Dementsprechend schwierig könnte sich die kurzfristige Integration in eine neue Mannschaft darstellen. Eine Leihe bis zum Saisonende wäre effektiv also nur ein Kurzaufenthalt von Februar bis Mai.

Für die wichtigen Spiele in der Bundesliga und in der Champions League hätte man mit Tomiyasu dann aber einen zusätzlichen Defensivspieler, der als Rechtsverteidiger auch innen seinen Mann stehen kann. Genau dort drückt der Schuh bei den Bayern.