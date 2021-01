Statt Mainz: Hwang-Wechsel nach England schon durch?

Im Rennen um Hee-chan Hwang schaut der FSV Mainz 05 womöglich in die Röhre. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ zieht es den Angreifer von RB Leipzig nach England. Eine Leihe zu einem Klub aus der Premier League stehe unmittelbar bevor. Interessiert ist unter anderem West Ham United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚kicker‘ berichtete am gestrigen Sonntag noch vom Werben der Mainzer. Für Hwang geht es darum, in der Rückrunde deutlich mehr Spielpraxis zu sammeln. Denn in Leipzig kommt der 24-jährige Südkoreaner kaum zum Zug und sucht nach einer Corona-Erkrankung im November nach dem Anschluss.