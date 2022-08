Ronaldos Antwort an Galatasaray

Alles begann mit einem Kommentar auf Instagram. Dort hatte ein Fan von Galatasaray gefordert: „Cristiano Ronaldo, come to Galatasaray“. CR7 setzte sein Herz unter den Post und sorgte damit für Herzrasen bei den Gala-Fans. Und offenbar auch bei der Vereinsführung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der Journalist Ali Naci Küçük berichtet, versuchten die Galatasaray-Bosse in der Folge ihr Glück bei Ronaldo. Der Portugiese lehnte die Anfrage aus Istanbul aber ab. Seine Begründung: Ein Wechsel kommt für ihn nur zu einem Klub infrage, der an der Champions League teilnimmt. Damit kann Gala in der neuen Saison nicht dienen.

Weiterhin ist unklar, welches Trikot Ronaldo künftig tragen wird. Bei Manchester United will der 37-Jährige nicht bleiben. Denn auch die Red Devils spielen nur in der Europa League. Ein Topklub aus Europa hat sich bislang aber nicht bei CR7 gemeldet.