Werner offen für Werder-Verlängerung

Ole Werner kann sich vorstellen, den Weg beim SV Werder Bremen weiterzugehen. „Das Entscheidende ist, dass beide Seiten denken: Das Beste kommt noch. Ich muss das Gefühl haben, der richtige Trainer für diese Mannschaft und die Leute drumherum zu sein. Und dass wir noch besser werden können. Noch habe ich das“, versichert der Trainer gegenüber ‚Bild‘ und wirft einen Blick in die Zukunft: „Irgendwann wird der Tag kommen, an dem eine von beiden Seiten sagt: Es ist Zeit für etwas Neues. Aber das dauert hoffentlich noch ein bisschen.“

Werner steht noch bis 2026 am Osterdeich unter Vertrag, sein Arbeitgeber arbeitet aber bereits an einer Verlängerung. Für den Coach selbst sind jedoch zunächst einmal andere Dinge wichtiger: „Es gibt schon Zukunftsgespräche. Aber weniger über meinen Vertrag. Eher darüber, was wir vorantreiben wollen. Es steht ein Sommer vor der Tür, der für uns wichtig sein wird, in dem Weichen gestellt werden. Sicher weiß man es nie, aber es kann gut sein, dass ein Umbruch bevorsteht.“