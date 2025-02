Werder arbeitet an Werner-Verlängerung

Ole Werner passt zum SV Werder Bremen wie die Faust aufs Auge. Zufall, dass Neuzugang André Silva sich auf seinem Social Media-Kanal als Spieler des ‚SV Werner Bremen‘ bezeichnete?

Die Verantwortlichen bei den Norddeutschen sind jedenfalls glücklich mit dem 36-Jährigen, dessen Vertrag aktuell noch bis 2026 läuft. Dieser soll nun ausgeweitet werden. Wie das Portal ‚Deichstube‘ berichtet, arbeitet Werder im Hintergrund daran, das Arbeitspapier vorzeitig und langfristig zu verlängern.

Im Sommer würde Werner ins letztes Vertragsjahr gehen

Verhandlungen habe es dem Bericht zufolge zwar noch nicht gegeben, die Bereitschaft zur Verlängerung sollen Clemens Fritz und Co. aber bereits vor längerer Zeit Werner und seinem Berater signalisiert haben. Seit November 2021 ist Werner schon beim SVW und stieg in seinem ersten Jahr direkt auf, seitdem hält er die Bremer konstant in der Bundesliga. Aktuell steht er mit seinem Team auf Rang zehn und damit im gesicherten Mittelfeld mit Blick auf die europäischen Plätze.

Mitte Januar hatte Geschäftsführer Profifußball Fritz bereits bestätigt, dass man sich „in gutem Austausch“ befinde. Dieser Austausch dürfte in den kommenden Wochen intensiviert werden, um zu verhindern, dass Werner nach der Saison in sein letztes Vertragsjahr geht.