Lukrative Optionen für Boateng

Kevin-Prince Boateng könnte seine aktive Laufbahn im Ausland fortsetzen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge liegen dem 36-Jährigen mehrere lukrative Anfragen aus Dubai, Katar und Saudi-Arabien vor. Eine Entscheidung über seine kurzfristige Zukunft habe Boateng noch nicht getroffen.

Der Vertrag des gebürtigen Berliners läuft bei Absteiger Hertha BSC in einem Monat aus. Auch ein Verbleib in der Hauptstadt in neuer Funktion ist eine Option für Boateng. Auf dem Rasen sammelte der Mittelfeldspieler in dieser Saison 524 Pflichtspielminuten.

