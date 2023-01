Bayer 04: Mini-Ablöse für Aránguiz?

Bayer Leverkusen würde Charles Aránguiz für eine vergleichsweise kleine Ablöse ziehen lassen. Eine geringe einstellige Millionensumme fordern die Werkself-Verantwortlichen der ‚Sport Bild‘ zufolge für den chilenischen Mittelfeld-Routinier. Der FC São Paulo und Grêmio Porto Alegre werden vom Fachmagazin als Interessenten genannt.

Der Vertrag von Aránguiz in Leverkusen läuft im Sommer aus, ein vorzeitiger Abschied steht schon seit einiger Zeit im Raum. Auch verletzungsbedingt kann der 33-Jährige nicht mehr an die Glanzleistungen vergangener Tage anknüpfen. In der aktuellen Bundesliga-Saison stand er nur viermal für Bayer in der Startelf.

Steur von Bayer zur PSV