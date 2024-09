Barça: Deco erläutert Williams-Verzicht

Sportdirektor Deco hat die Gründe dargelegt, aus denen der FC Barcelona im abgelaufenen Transferfenster vom Transfer von Nico Williams abgesehen hat. Gegenüber dem vereinseigenen Sender ‚Barça One‘ (zitiert via ‚Mundo Deportivo‘) sagte der Portugiese: „Wir haben Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati ist zurück und wir haben Lamine Yamal. Wir haben Spieler, die wie Flügelspieler spielen können. Es ist nicht so, dass wir nicht mit Vereinen und Spielern gesprochen hätten, aber am Ende hatten wir andere Prioritäten, die ausschlaggebend dafür waren, keinen weiteren Flügelspieler zu holen.“

Weiter führte Deco aus: „Um einen Flügelspieler zu verpflichten, musste er ein sehr hohes Niveau haben, aber am Ende gab uns die Verpflichtung von Dani Olmo mehr Möglichkeiten.“ Dem Vernehmen nach scheiterte der Williams-Transfer jedoch eher an den finanziellen Rahmenbedingungen der Katalanen. Darüber hinaus soll der 22-Jährige im Verlaufe des Transferpokers immer mehr ins Grübeln gekommen sein und letztlich den Verbleib in Bilbao bevorzugt haben.