Wellenreuther: Bundesliga-Wechsel im Hinterkopf

Timon Wellenreuther kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga grundsätzlich vorstellen. Dem ‚kicker‘ sagt der Torhüter von Feyenoord Rotterdam: „Momentan fühle ich mich sehr wohl bei Feyenoord. Aber klar, wenn man wie ich schon mit 19 Jahren achtmal Bundesliga gespielt hat, dann hat man das auch im Hinterkopf. In den letzten Jahren gab es auch immer mal wieder Interesse aus Deutschland. Aber es muss halt auch passen.“ In der Saison 2014/15 stand Wellenreuther achtmal für Schalke 04 zwischen den Pfosten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Eredivisie-Vierten aus Rotterdam hat der 27-Jährige in dieser Saison neun Pflichtspiele bestritten, darunter zwei Champions League-Einsätze. „Ich plane nicht groß, denke von Jahr zu Jahr. Vergangene Saison war ich von Anderlecht noch ausgeliehen, dann hat mich Feyenoord gekauft, mein Vertrag läuft bis 2025. Im Optimalfall werde ich in diesem Zeitraum die Nummer eins“, so Wellenreuther, der bei Feyenoord momentan die verletzte Stammkraft Justin Bijlow (25) vertritt.