BVB an Flügel-Talent Nwajei interessiert – Konkurrenz aus Salzburg

Die Scouts von Borussia Dortmund haben offenbar schon das nächste Toptalent am Haken. Wie ‚tuttomercatoweb‘ berichtet, zeigen die Schwarz-Gelben Interesse an Melvin Nwajei vom FC Parma. Nach FT-Informationen haben sogar schon erste Gespräche zwischen der Spielerseite und dem BVB stattgefunden. Zudem streckt auch Red Bull Salzburg die Fühler nach dem begehrten Nwajei aus.

Der 16-Jährige spielt in der U17 des italienischen Traditionsklubs und sammelte in der laufenden Spielzeit beeindruckende acht Tore und neun Assists in 22 Ligapartien. Nwajei besitzt sowohl den italienischen als auch den nigerianischen Pass. Zum Einsatz kam der Flügelspieler bisher für die Jugendauswahlteams der Squadra Azzurra. Erst vor wenigen Wochen wechselte der Youngster, der auf der rechten Außenbahn alle Positionen bekleiden kann und mit seinem Tempo besticht, die Berateragentur. Ein Indiz für einen bevorstehenden Transfer im Sommer?

Sein Trainer Matteo Bernardi äußerte sich im Februar gegenüber ‚parmalive.com‘ wie folgt über Nwajei: „Er kann ohne Probleme als defensiver oder offensiver Außenbahnspieler agieren, je nachdem, was die Mannschaft gerade braucht.“ Zudem ergänzt Bernardi: „Ich will nicht in Banalität verfallen, aber seine Qualitäten stechen wirklich hervor.“ Vielleicht dürfen sich die BVB-Fans davon bald schon aus nächster Nähe überzeugen.