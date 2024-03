Chelsea steigt in Bellanova-Poker ein

Italiens Debütant Raoul Bellanova hat das Interesse eines weiteren Premier League Klubs geweckt. Einem Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge hat sich der FC Chelsea beim FC Turin nach dem 23-jährigen Außenbahnspieler erkundigt. Zuletzt wurden Manchester United, Aston Villa und West Ham United mit dem Newcomer in Verbindung gebracht.

Bellanova spielt beim italienischen Erstligisten eine herausragende Saison. Der offensivstarke Außenverteidiger steuerte in dieser Spielzeit bislang sechs Torbeteiligungen in 28 Ligaspielen bei. Dementsprechend würden die Turiner die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Spieler von Inter Mailand am liebsten fortzusetzen.