Langfristiger Vertrag: Valencia bindet Duro

Dem FC Valencia ist es gelungen, Hugo Duro langfristig an den Verein zu binden. Wie die Fledermäuse bekanntgeben, wurde der Vertrag mit dem 24-jährigen Mittelstürmer bis 2028 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Duro spielt seit 2021 für Valencia. In 109 Pflichtspielen erzielte der frühere spanische U21-Nationalspieler 25 Tore und lieferte zudem zehn Assists. Der Linksfuß erhält nun die Möglichkeit, seine Quote in den kommenden Spielzeiten nach oben zu schrauben.