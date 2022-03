PSG: Ramos will Vertrag erfüllen

Sergio Ramos (35) will seinen bis 2023 datierten Vertrag bei Paris St. Germain nicht vorzeitig quittieren. Der ‚L’Équipe‘ zufolge sind entsprechende Berichte und Spekulationen haltlos, auch wenn öffentliche Statements von Spieler- und Vereinsseite noch ausstehen.

Ramos hat seit seinem Wechsel an die Seine eine schwere Zeit erlebt. Nur fünf Spiele und ein Tor stehen in seiner Saisonstatistik. Immer wieder zwangen ihn Verletzungen zum Zuschauen. Aktuell arbeitet der spanische Innenverteidiger mal wieder an seinem Comeback. Nach der Länderspielpause soll er ins Mannschaftstraining einsteigen.