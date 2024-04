Fall Sala: Cardiff fordert 120 Millionen von Nantes

Der Streit um den Tod des verunglückten Emiliano Sala ist um eine neue, bizarre Episode reicher. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge fordert Cardiff City eine Entschädigung von 120,2 Millionen Euro vom FC Nantes. Eine entsprechende Klage habe der walisische Championship-Verein vor dem Handelsgericht Nantes eingereicht. Der schwindelerregende Betrag basiere auf Gutachten zur Ermittlung des wirtschaftlichen Schadens, den Cardiff durch Salas Unfalltod genommen habe.

Am 21. Januar 2019 nahm der Argentinier für seinen Wechsel von Nantes nach Wales einen Privatflieger, die Maschine stürzte aber über dem Ärmelkanal ab. Sala und der Pilot kamen ums Leben. Die beteiligten Klubs hatten zuvor einen Transfer mit einem Ablöse-Volumen in Höhe von gut 17 Millionen Euro vereinbart. Im Sommer 2022 bestätigte der Internationale Sportgerichtshof CAS eine Entscheidung der FIFA, wonach Cardiff die erste vereinbarte Rate in Höhe von sechs Millionen Euro an Nantes zu überweisen habe.