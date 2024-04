„Gespenstertor“ im Clásico | Mbappés Bank-Frust

VAR-Chaos im Clásico

Dank Jude Bellinghams 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit hat Real Madrid auch den zweiten Clásico der La Liga-Saison gegen den FC Barcelona gewonnen. Doch nach dem Spiel stand vor allem eine andere Szene im Mittelpunkt. In der 28. Minute traf Barça vermeintlich zum 2:1. Lamine Yamal hatte nach einer Ecke den Ball mit der Hacke auf das Tor gebracht, Real-Keeper Andrij Lunin erwischte die Kugel womöglich erst hinter der Torlinie. Schiedsrichter César Soto Grado gab den Treffer jedoch nicht und auch nach längerer Kommunikation mit dem VAR blieb die Entscheidung bestehen. In La Liga gibt es keine Torlinientechnologie und auch die TV-Bilder waren nicht eindeutig.

Die ‚as‘ schrieb von einem „Tor, das ein Gespenst blieb“. Und Barcelonas Trainer Xavi konnte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch aufgrund einiger anderer strittiger Entscheidungen kaum beruhigen: „Ich habe gehofft, dass der Schiedsrichter unbemerkt bleiben würde und, dass er es richtig machen würde, aber weder noch. Es ist eine Schande.“ Sein Gegenüber Carlo Ancelotti wollte sich an der Diskussion dagegen nicht beteiligen. „Ich ziehe es vor, über das Spiel zu sprechen, es war ausgeglichen, umkämpft und mit guten Momenten von beiden Mannschaften. Am Ende haben wir mit dem letzten Tropfen Energie gewonnen.“

Mbappé bei PSG-Erfolg nur Bankdrücker

Paris St. Germain hat zum Abschluss des 30. Spieltags in der Ligue 1 mit 4:1 gegen Olympique Lyon gewonnen. Dabei saß Starstürmer Kylian Mbappé neunzig Minuten nur auf der Bank. Trotzdem sah Trainer Luis Enrique laut ‚RMC‘ in der ersten Halbzeit eine der besten Offensivleistungen dieser Saison: „Trotz der Tatsache, dass der Gegner ein Gegner war, der individuell und kollektiv sehr gut mit dem Ball spielen kann und der einen guten Lauf hatte, denke ich, dass wir eine hervorragende erste Halbzeit gespielt haben. In Bezug auf die Dominanz und das Wissen, wie und wann man angreift, war es eine der besten der Saison.“

Zu Mbappé und dessen Zukunft wollte sich der Spanier nicht äußern: „Ich habe nichts über Kylian zu sagen, bis die Parteien sich äußern. Ich werde weiterhin schweigen und wenn die Parteien sich äußern, dann ist es Zeit zu reden.“