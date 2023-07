United gibt erstes Höjlund-Angebot ab

Manchester United geht im Werben um Stürmer Rasmus Höjlund einen Schritt weiter. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Red Devils dem italienischen Klub Atalanta Bergamo ein mündliches Angebot über 60 Millionen Euro unterbreitet. Demnach liegt die Sockelablöse bei 50 Millionen Euro, zu denen weitere zehn Millionen an Bonuszahlungen hinzukommen. Ob die Offerte ausreicht, ist fraglich.

Bergamo fordert mindestens 70 Millionen Euro für den 20-jährigen Dänen, der noch einen bis 2027 gültigen Vertrag besitzt. Vergangenes Jahr hatte der Serie A-Klub rund 17 Millionen Euro an Sturm Graz überwiesen. Zehn Treffer und vier Assists lieferte Höjlund in seiner Debütsaison in Italien ab. Zwischen United und dem Angreifer selbst ist seit einigen Tagen das Vertragliche ausgehandelt. Dem technisch starken und körperlich robusten Linksfuß winkt am Old Trafford ein Vertrag bis 2028.

