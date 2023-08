Kölns neuer Rechtsverteidiger: Keller zum Stand bei Carstensen

Die Fans des 1. FC Köln müssen sich mit ihren Hoffnungen auf einen neuen Rechtsverteidiger in Geduld üben. Die heißen Gerüchte über die bevorstehende Leihe mitsamt Kaufoption von Genk-Profi Rasmus Carstensen (22) kühlt Geschäftsführer Christian Keller laut ‚kicker‘ ab: „Er ist ein interessanter Spieler, mit dem wir uns beschäftigen, aber wir sind schon etwas von der Unterschrift entfernt. Er ist ja auch nicht der einzige, mit dem wir uns beschäftigen.“

Im besten Fall wollen die Geißböcke noch in den kommenden Tagen einen Konkurrenten für Benno Schmitz (28) auf der rechten Abwehrseite an Bord holen. Darauf hofft auch Keller: „Ich gehe davon aus, dass wir uns bei einem Rechtsverteidiger, und vielleicht ist das Rasmus, auf die Zielgerade zubewegen können. Wann genau das sein wird, wäre jetzt jedoch spekulativ.“ Dem Vernehmen nach steht Köln mit dem Dänen seit Wochen in Kontakt.

