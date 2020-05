Höjbjerg: Bayern-Rückkehr „nicht im Sinn“

Pierre-Emile Höjbjerg verschwendet keine Gedanken an einen Transfer zurück zu Bayern München. „Nein, eine Rückkehr zum FC Bayern habe ich nicht im Sinn“, stellt der 24-jährige Däne im Interview mit ‚Sport1‘ klar und schiebt schelmisch nach: „Es könnte aber lustig sein, wenn ich eines Tages zurückkomme und sie mit meinem Team aus der Champions League rauswerfe.“

Die Königsklasse wolle er irgendwann gewinnen, sagt Höjbjerg, ebenso wie die Premier League. Mit seinem jetzigen Klub FC Southampton dürfte das schwierig werden. „Ich weiß, was ich will, der Verein weiß es auch. Ich will irgendwann auf einem noch höheren Level spielen als derzeit“, betont der zentrale Mittelfeldspieler, der schon jetzt bei den Saints die Kapitänsbinde trägt. Noch hat Höjbjerg ein Jahr Vertrag in der englischen Hafenstadt. Topklubs wie der FC Arsenal und Tottenham Hotspur sollen ihn im Blick haben.