Bayern-Keeper: Hoffmann vor Braunschweig-Wechsel

Ron-Thorben Hoffmann sieht seine Zukunft in Deutschland. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der Torhüter, der nach einer Leihe zum AFC Sunderland noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden ist: „Das Beste für mich ist jetzt, in der zweiten Liga in Deutschland den nächsten Schritt zu wagen und zum Spielen zu kommen.“ Laut der ‚Bild‘ zieht es den 23-Jährigen zu Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Hoffmann ist sich sicher: „Dabei kann ich mich auf die Unterstützung von den Bayern verlassen.“ Für die Münchner bestritt der Keeper noch keine Partie in der ersten Mannschaft. 36 Mal lief er allerdings schon in der dritten Liga für die Reserve auf. In Sunderland sammelte Hoffmann zudem 23 Einsätze in der dritten englischen Liga und stieg mit den Black Cats auf. Das langfristige Ziel des gebürtigen Rostockers ist die Bundesliga.