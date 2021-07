Chelsea: Bakayoko will zurück zu Milan

Tiemoué Bakayoko könnte in diesem Sommer den FC Chelsea endgültig verlassen. Wie ‚The Sun‘ berichtet, möchte sich der defensive Mittelfeldspieler dem AC Mailand anschließen. Für die Rossoneri lief der 26-Jährige bereits in der Saison 2018/19 auf Leihbasis auf. Neben Milan schnürte der Franzose seit seinem Wechsel zum FC Chelsea 2017 die Fußballschuhe auch leihweise für die AS Monaco und in der vergangenen Saison die SSC Neapel.

Den Mailändern wird bereits seit einiger Zeit Interesse am Rechtsfuß nachgesagt. Zum Knackpunkt könnte allerdings die Ablöseforderung werden. Dem Bericht zufolge wollen die Blues umgerechnet fast 24 Millionen Euro für den Defensivspieler, der italienische Vizemeister möchte davon allerdings nur rund die Hälfte zahlen. Im Sommer 2022 läuft Bakayokos Vertrag in London aus.