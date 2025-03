Die Top-Torjäger Europas | Salah jagt 100-Millionen-Mann

Mohamed Salah (32) ist Viktor Gyökeres (26) dicht auf den Fersen. In puncto Torausbeute liegen die beiden Angreifer zwar nah beieinander, der Liverpool-Star, der in der laufenden Spielzeit in der Liga einen Treffer weniger erzielt hat als Gyökeres, muss sich aber nicht nur in der stärkeren Liga beweisen, sondern hat auch deutlich mehr Vorlagen auf seinem Konto (17 zu sechs).

Allerdings musste Salah mit den Reds in einer bis dato makellosen Saison vergangene Woche zwei herbe Dämpfer hinnehmen. Am Dienstag ist der LFC im Champions League-Achtelfinale denkbar knapp an Paris St. Germain im Elfmeterschießen (1:4) gescheitert, am gestrigen Sonntag verspielte der englische Spitzenreiter dann den zweiten Titel, als man Newcastle United mit 1:2 im EFL Cup-Finale unterlag.

Immerhin dürfte Salah der zweite Premier League-Titel seiner Karriere sicher sein. Und vielleicht schafft es der Linksfuß im Saison-Endspurt ja doch noch, Gyökeres, der für festgeschriebene 100 Millionen Euro zu haben ist, von seinem Thron zu stoßen. Übrigens: Mit Harry Kane (31) und Robert Lewandowski (36) sind zwei weitere Ü30-Stürmer in der Top10-Liste vertreten.

Die besten Torjäger Europas