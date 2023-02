Die Top-Torjäger Europas | Valencia schon vom Markt

Mit einem Doppelpack hat Enner Valencia Fenerbahce am vergangenen Samstag auf die Siegerstraße gebracht. Der 33-jährige Ecuadorianer durfte gegen Konyaspor in der 13. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte seine Süper Lig-Tore 21 und 22 bejubeln.

Für den Klub aus Istanbul war der Rechtsfuß in 99 Spielen bislang an starken 65 Treffern direkt beteiligt (51 Tore, 14 Vorlagen). Bis zum Ende der Saison hat der 77-fache Nationalspieler noch Zeit, um seine Quote im Trikot von Fener auszubauen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der Stürmer die Türkei im Sommer in Richtung Brasilien verlassen.

Dort habe Valencia sich auf eine Zusammenarbeit mit Internacional Porto Alegre geeinigt. Lediglich aufgrund einer Vertraulichkeitsklausel sei der Transfer noch nicht offiziell gemacht worden. Fenerbahce habe weder Valencias Gehaltsforderungen noch die vorgeschlagene Vertragsdauer erfüllen können.

