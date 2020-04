Spanier berichten: FC Bayern Höchstbietender bei Torres

Der FC Bayern München hat sich offenbar in den Transferpoker um Ferran Torres eingeschaltet – und scheint sogleich in die Vollen zu gehen. Laut dem Online-Portal ‚Golsmedia Sports‘, das sich mit Sport in und um Valencia beschäftigt, hat der deutsche Rekordmeister das bisher höchste Angebot für den 20-Jährigen vorgelegt.

In welcher Höhe dieses liegt, lässt das Medium offen. In deutschen Medien wurde zuletzt über eine potenzielle Ablöse zwischen 40 und 60 Millionen Euro für Torres spekuliert. Beim deutschen Rekordmeister winkt angeblich ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro. Der Vertrag des Flügelspielers beim FC Valencia läuft 2021 aus.

Sollten die Bayern den Poker um Torres tatsächlich gewinnen, würde man ausgerechnet den Konkurrenten Borussia Dortmund ausstechen. Der BVB galt zuletzt gemeinhin als einer der Favoriten auf den U21-Nationalspieler. Bei den Schwarz-Gelben sieht man im jungen Spanier den potenziellen Nachfolger für Jadon Sancho, dessen Verbleib über den Sommer hinaus alles andere als gesichert ist.

